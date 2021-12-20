استئناف الدراسة غدا بالمدارس والمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ، رؤساء المدن بمتابعة رفع مياه الأمطار من الشوارع، مشيدًا بدور رجال الحكم المحلى والعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمشاركة المجتمعية للتعاون فى رفع مياه الأمطار من الشوارع.

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