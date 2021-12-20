وزير التعليم: مناهج رابعة ابتدائى تدعو للفخر.. والامتحانات ستسير بسلاسة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدراسة تسير بشكل طبيعى ولم تتعطل خلال الفصل الدراسى الأول، معقبا: "الأمور تمشى بانتظام والامتحانات ستسير بسلاسة شديدة".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن رابعة ابتدائى سنة نقل عادية ولكنها سنة مهمة فى نظام التعليم الجديد، معقبًا: "بها مناهج نفخر بها".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات رابعة ابتدائى كانت هادئة وسلسلة ولم تستدع الخوف، منوهًا بأن الكتب لا تقاس بالميزان ولا عدد الصفحات ولكن بمخرجات التعلم التى تتضمنها بما لا يشكل ضغط على الطلاب.

وأشار إلى أن الدول أشادت بالتعليم المصرى، كما ارتفع مستوى مؤشر التعليم المصرى.