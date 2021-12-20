وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن رابعة ابتدائى سنة نقل عادية ولكنها سنة مهمة فى نظام التعليم الجديد، معقبًا: "بها مناهج نفخر بها".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات رابعة ابتدائى كانت هادئة وسلسلة ولم تستدع الخوف، منوهًا بأن الكتب لا تقاس بالميزان ولا عدد الصفحات ولكن بمخرجات التعلم التى تتضمنها بما لا يشكل ضغط على الطلاب.
وأشار إلى أن الدول أشادت بالتعليم المصرى، كما ارتفع مستوى مؤشر التعليم المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: مناهج رابعة ابتدائى تدعو للفخر.. والامتحانات ستسير بسلاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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