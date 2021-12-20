الناظر يرد على سؤال: هل يتغير لون شعر وعين الإسكندرانية بعد تساقط الثلوج؟

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن أحد المتابعين أرسل له سؤال قال فيه: هل يتغير لون شعر وعين الإسكندرية بعد تساقط الثلوج؟





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين: "وصلنى سؤال كطبيب جلدية هل بعد نزول الثلج بهذا الشكل فى الإسكندرية يمكن ان يتحول لون شعر الإسكندرانية للأصفر ولون العين للأزرق ولون البشرة للأبيض؟ إجابتى كانت الجو ممكن يتغير لكن الإسكندرانى عمره ما يتغير.. إسكندرية أحسن ناس". يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم طقس بارد وصل إلى نزول الثلوج والتى كست الشوارع.

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