بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية 15 يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، للعام الجامعى 2021 / 2022 فى 15 يناير المقبل، وفق الخريطة الزمنية المحددة.





جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس. كما أعلن نبيل، بدء إعطاء الجرعة التنشيطية الثالثة للأطقم الطبية ثم لكافة منتسبى جامعة الإسكندرية بعدها، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأكد على الوكلاء ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب قبل بدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الأول.

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