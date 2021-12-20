محافظ الإسكندرية يؤكد على انتظام الدراسة بجميع المدارس غداً الثلاثاء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غداً الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة وذلك في ضوء ما جاء من بيانات توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ونفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الإجتماعى حول تعطيل الدراسة غداً.

وناشدت المحافظة، المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.