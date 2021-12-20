محافظ أسوان: 15 مليار جنيه تكلفة مشروعات "حياة كريمة" حتى الآن

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن مبادرة "حياة كريمة" يتم تنفيذها بـ 4 مراكز و35 قرية أساسية و109 قرى فرعية، ويتم تنفيذ 823 مشروعا بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامى نشأت الديهى، اليوم الاثنين، أن مشروعات البنية التحتية والخدمية التى تتم داخل المدن والمحافظات تتم داخل القرى بشكل حضارى يليق بالريف المصرى القادم بقوة داخل الدولة.

وتابع محافظ أسوان، أن المشروعات تضم كافة القطاعات من صرف صحى ومحطات لمعالجة المياه، معربًا عن سعادته بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالريف المصرى والذى له مردود جيد على المواطنين، لكونهم يروا ما يحدث من تطوير أمام أعينهم، معقبًا: "مشكلات الأهالى انتهت بسبب ما يتم تنفيذه من مشروعات"، لافتًا إلى أن هناك 14 مشروع يتم تنفيذها لصندوق "تحيا مصر" بتكلفة أكثر من 6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل فى مراحله النهائية وسوف يدخل الخدمة فى مارس أو إبريل المقبل، وسوف يتم تطبيق التحول الرقمى داخل المحافظة بنسبة 100% فى 30 يونيو المقبل، إلى جانب مبادرات 100 مليون صحة التى تضم 9 مبادرات هامة جدًا، بالإضافة لقرار الرئيس السيسى، بصرف تعويضات لأهالى النوبة بعد فترة طويلة، وترك الفرصة لهم لاختيار التعويض المناسب سواء أرض أو وحدة سكنية واختيار المحافظة التى يرغب فى الإقامة بها مع صرف تعويضات نقدية، فضلًا عن التصالح فى الاعتداء على أراضى الدولة وتقنين الاوضاع.