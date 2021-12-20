تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء بالبحيرة لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء لليوم الثالث على التوالى بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات .
ووجه محافظ البحيرة بالتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ومتابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها.
وشدد محافظ البحيرة على استمرار درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة.
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