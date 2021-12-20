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محمد سياف - ابو ظبي - تمر مصر هذه منذ يوم السبت الماضي بموجة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية في هذا الشأن، وذلك لحث المواطنين والسادة المسئولين عن المحافظات المختلفة، للتعامل مع ما يستجد من ظروف بشأن موجة الطقس السيئ، ومن بين الاجراءات التي يمتلك السادة المحافظين اتخاذها هو تعطيل الدراسة في المدارس، وذلك خوفاً على حياة الطلبة والطالبات، وحتى يتيح ذلك الفرصة للجهات المعنية برفع الاثار المترتبة على موجة الطقس السيىء.

عاجل تعطيل الدراسة يوماً أخر بسبب الطقس السيئ في هذه المحافظات:-

وبالفعل كان السادة المحافظين على أهبة الاستعداد، خاصة المحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية، حيث اتخذ السادة المحافظين في نحو 10 محافظات تعليق الدراسة يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، وهي محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية لليوم الثاني، مطروح لليوم الثاني، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية ، دمياط.

ومنذ قليل أعلن محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه عن تعطيل الدراسة يوماً أخر وهو يوم غداً الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، وذلك لليوم الثالث على التوالي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك حفاظاً على حياة الطلاب، وحتى تنتهي الأجهزة المعنية من رفع كافة الاثار السلبية التي نتجت عن هطول الأمطار بغزارة، وأدت إلى تراكم المياه على الطرق.

كما وجه محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه كافة الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في كافة محطات الصرف الزراعي، وصيانة خطوط الانارة ومراجعة التوصيلات الخاصة بالأعمدة في الشوارع، حيث أنه مع وجود الأمطار تؤدي إلى زيادة المخاطر على حياة المواطنين.

من جهة أخرى فقد أعلن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، عن انتظام الدراسة يوم غداً الثلاثاء في نطاق محافظة الاسكندرية بعد أن استطاعت الاجهزة المعنية من رفع الاثار السلبية الناتجة من هطول الامطار بغزارة في المحافظة اليوم.

هذا ولم تعلن أية محافظة عن استمرار تعطيل الدراسة بها يوماً أخر سوى محافظة البحيرة والتي أعلنت عن تعطيل الدراسة بها لليوم الثالث على التوالي ليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021.