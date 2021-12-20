/667326/بنصف-دسته-أهداف-الاتحاد-السكندري-وسيراميكا-كليوباترا-ينهيان-الشوط-الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين الاتحاد السكندري، وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح الفريق السكندري، في لقاء الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح الاتحاد سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 12 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد السلام، ورد سيراميكاب التعادل في الدقيقة الـ 14 عن طريق شادي حسين.

عاد الفريق السكندري بهدف التقدم في الثاني في الدقيقة الـ 15 عن طريق كريم الديب، وسجل الديب الهدف الثاني له في اللقاء والثالث للاتحاد في الدقيقة الـ 33 من عمر اللقاء.

وسجل شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني له في المباراة، ولفريقه في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة، ليرد الاتحاد بالهدف الرابع أجوستينيو مابولولو، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

ويدخل الفريق السكندري لقاء اليوم وهو يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، من أصل 6 مباريات، فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، من أصل 6 مباريات.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط دفاع: صبري رحيل، محمد عبدالسلام، نادر رمضان، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، خالد الغندور

خط الهجوم: كريم الديب، مابولولو، بنجامين