/667328/صور-مناقشة-اقتصادية-الشيوخ تفعيل-نظام-حوافز-لتشجيع-التعامل-بالفواتير-الضريبية

قامت لجنة شئون المالية والاقتصادية اجتماعا، بعقد اجتماعها، اليوم الإثنين، بمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67لسنة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار القوانين الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدي الممولين.

هذا وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، رئيس مجلس الشيوخ ، أن أعضاء المجلس ضربوا مثال يحتذي به ، من خلال مشاركتهم بكثافة في أعمال الجلسة العامة ، رغم الأوضاع الجوية .

دوت الخليج

وأكد خلال الجلسة العامة لمناقشة سياسات الحكومة في مواجهة التغييرات المناخية ، إنه علي الرغم من تحذيرات الخروج بسبب ظروف الطقس ، إلا إنهم اكدوا حرصهم علي مصلحة الوطن والمواطنين من خلال مناقشة الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين .

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، لاستعراض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد تمام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بحضور وزيرة البيئة

شكر خاص من رئيس الشيوخ للأعضاء بسبب حضور الجلسة العامة رغم« سوء الأحوال الجوية»

وجاء في مذكرة الطلب، أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة ١٩٩٢ عرفت التغير المناخي بأنه: تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضى إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة.

وأوضح التقرير أن ظاهرة التغير المناخي مـن أهـم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، فلا ريب أن المجتمع الدولي قد وضع هذه القضية في طليعه أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين. فنجد أن الأمم المتحددة قد لعبت دورا محوريا في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.