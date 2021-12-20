/667255/قافلة-بيطرية-مجانية-بقرية-أولاد-على-في-سوهاج

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية، حيث انطلقت لقرية أولاد علي بمركز المنشاه، وتم مناظرة وعلاج ٢٨٠رأس من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد ١٠٩ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه وفقاً لتوجيهات الدولة بتسخير كافة الامكانيات لخدمة القري الأكثر احتياجاً، تنظم الجامعة العديد من القوافل البيطرية المجانية تنفيذاََ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

قافلة بيطرية مجانية بقرية أولاد على في سوهاج

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المتخصصون في أمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن،

والذين قاموا بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث شارك بالقافلة عدد ٥٠ طالب وطالبة، وتم تدريبهم على طرق الفحص والعلاج والتواصل الصحيح مع أصحاب الحالات، بالإضافة إلى أخذ بعض العينات من الحالات لتحليلها بمعامل الكلية وإجراء الدراسات، بغرض الوصول لأسباب انتشارها والعمل على الحد منها.

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، رحلة علمية إلى كنيسة الدير الأحمر بغرب سوهاج "دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاى"، وذلك لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن هذه الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بتاريخ الفن القبطي المصري بالمحافظة، ليشاهدوا على الطبيعة ما يتم دراسته بالمواد العلمية الخاصة بالفن المصري والقبطي.

وأشار عبد الخالق، إلى أن كنيسة الدير الأحمر من أهم الأماكن المسيحية فى مصر، والتى توضح تاريخ الفن القبطي المصري، بما يحقق اتساع لدائرة إدراك الطلبة علمياً، مضيفاً أن الزيارة حظيت باهتمام وترحيب كبير من أسرة الدير.