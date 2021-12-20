جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن مرضى الحساسية بأشكالها اعتبارا من مساء الغد الثلاثاء، يمكنهم التوقف عن تناول أدوية الحساسية.





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين: "الأخبار الحلوة، الحمد لله من خلال متابعتى لخرائط الطقس العالمية منذ قليل، يمكن القول أن النهاردة كان آخر أيام التقلبات الجوية السيئة، واعتبارا من غد الثلاثاء والأربعاء يبدأ الجو فى التحسن والاستقرار وانعدام فرصة الرياح المتربة ويصبح الجو شتوى مصرى جميل، ومتوقع أن يستمر مستقرا حتى آخر ديسمبر بمشيئة الله". وتابع: "وعليه يمكن لمرضى الحساسية بأشكالها اعتبارا من مساء الغد الثلاثاء التوقف عن تناول أدوية الحساسية التى ذكرتها من قبل، ومن ناحية أخرى يمكن لحضراتكم قضاء إجازة نهاية اسبوع سعيدة هذا الأسبوع والذى يليه.. انطلقوا واستمتعوا بأوقاتكم فى رعاية الله وأمانه وربنا يحفظكم جميعا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار.. الناظر لمرضى الحساسية: استمتعوا بأوقاتكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.