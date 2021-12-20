مفتى الجمهورية لـ مساء dmc: التدين المصرى يراعى الآخر وينبع من الداخل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن التدين المصرى يمكن أن يوصف بأنه التدين الحقيقى الذى يراعى جملة من المعايير، فيراعى الجانب القلبى ولا يركز على الشكل ويرى أن الشكل يجب أن يكون متناغم مع الداخل.





وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن التدين المصرى يراعى كثيرا التعاون والتشارك والقيم الحضارية المعنوية والمادية، كما يراعى الآخر وينظر إليه نظرة الإنسانية، متابعًا: "تدين بسيط". وأوضح أنه تم استغلال تدين المصريين البسيط لتحقيق إغراض سياسية بداية من أوائل القرن العشرين، على خلاف ما بثه الأزهر ودار الإفتاء من ثقافة دينية وتدين بسيط.

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