شوقى علام لـ مساء dmc: نقدم 4000 فتوى يوميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الجماعات المتطرفة تحيى فكر الخوارج لخدمة أعراضها السياسية، مؤكدًا أن هناك جملة من الوسائل لمواجهة هذه الأفكار منها الفتاوى والتى تصل إلى 3500 إلى 4000 فتوى يوميا، وإنشاء مرصد الفتاوى التكفرية والآراء المتشددة فى يناير 2014 بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تجديد الخطاب الدينى.

وأوضح أن الصفحة الرسمية للدار على الفيسبوك عليها 11 مليون شخص، ويتفاعل على مواقع التواصل شهريا حوالى 30 مليون شخص.