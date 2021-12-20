نشرة دوت الخليج| بيان حكومى بشأن الامتحانات وموعد تحسن الطقس وموقف الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية.



جدة - نرمين السيد - نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية. ونرصد لكم أهم هذه الأخبار: بعد الثلوج والانخفاض الشديد بدرجة الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس هل تم رصد وفيات أو إصابات بسبب موجة التقلبات الجوية؟ الصحة تجيب استئناف الدراسة غدا بالمدارس والمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ عاجل.. استمرار تعطيل الدراسة غدا بالبحيرة عاجل.. محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة غدا وزير التعليم: مناهج رابعة ابتدائى تدعو للفخر.. والامتحانات ستسير بسلاسة شلل الأطفال.. تطعيم 8 ملايين طفل فى اليوم الأول للحملة الطقس فى مصر| هل تسقط ثلوج على القاهرة مثل الإسكندرية؟ الأرصاد تجيب عاجل.. الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة سيدة مصابة بالسرطان (فيديو) عاجل- الجيزة تعلن مواعيد امتحانات الفصل الأول (جميع المراحل بالتواريخ) عاجل- توجيهات جديدة من الحكومة بشأن طقس الإسكندرية وإنقاذها من الغرق عاجل- الحكومة تصدر بيانا رسميا بشأن امتحانات منتصف العام

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