البيئة ترفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية، وإتخاذ الإجراءات الإحترازية المسبقة لمواجهة أخطار الفيضانات والسيول التى قد تنتج عن الطقس غير المستقر للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة تتخذ عدد من الإجراءات الإحترازية الاستباقية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة حيث يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتبادل المعلومات فى ضوء خطة السيول التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، كما تم التنسيق مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل السريع ورفع المياه أولاً بأول لمنع تراكم المياه بالمحمية أو المقرات الإدارية.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تحرص على إتخاذ الاجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول حال حدوثها، حيث تم تحديد المواقع المهددة (مثل مخرات السيول) ، وتم المرور عليها كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول ووضع خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك ، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة .