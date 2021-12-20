تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء ٢١ ديسمبر بجميع المدارس بالبحيرة 

/667321/تعطيل-الدراسة-غدا-الثلاثاء-٢١-ديسمبر-بجميع-المدارس-بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إستمرار تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ ولليوم الثالث على التوالى بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة .

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء ٢١ ديسمبر بجميع المدارس والجامعات بالبحيرة

نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بإستمرار موجة الطقس السيئ وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.

على جانب أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعاهد بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات مياة الأمطار داخل المدارس والمعاهد الأزهرية وذلك إستعداداً لإستئناف الدراسة غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١ م .

كما وجه المحافظ بإستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصةً بالطرق المؤدية لمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات بنطاق المحافظة، وكذا مراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق تمهيداً لإستئناف الدراسة غداً الثلاثاء . هذا وتشهد جميع مدارس ومعاهد المحافظة اعمال رفع التراكمات داخل الافنية والطرق المؤدية إليها

يذكر أن محافظ البحيرة كان قد أصدر قراراً بتعطيل الدراسة خلال يومي الأحد والإثنين نظراً لسوء الأحوال الجوية، حرصاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب .

وفى ذات السياق شدد اللواء المحافظ بإستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية .

مشدداً على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية ورفع درجة الإستعداد القصوى، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياة في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة وعدم تعطيل الحركة المرورية .