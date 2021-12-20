/667329/قافلة-جامعة-جنوب-الوادي-الطبية-تناظر-502-حالة-بمركز-دشنا

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي قافلة متعددة التخصصات الى قرية نجع الشرابلة بمركز دشنا قام خلالها نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً لعدد 502 حالة بمختف التخصصات الطبية، صرح بذلك الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والذي أضاف ان التخصصات الطبية جاءت بواقع 77 حالة في تخصص الباطنة العامة و69 رمد و93 عظام و59 أنف وأذن وحنجرة و17 نساء وتوليد و89 أطفال و78 جلدية و20 نفسية وعصبية ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية تناظر 502 حالة بمركز دشنا

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان مجموعة لا للمخدرات قامت بتوزيع الملصقات والمطبوعات وعقد الجلسات النقاشية مع مختلف المراحل العمرية للتوعية بأضرار المخدرات.

على جانب أخر تفقد السكرتير العام عدد من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد ، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائى ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين .

وتابع المهندس نبيل الطيبي حركة البيع بعدد من محلات الخضروات والفاكهة للوقوف على الأسعار، والتأكد من عدم المغالاة علي المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم، وقام بسؤال عدد من المواطنين عن مدى رضائهم عن الاسعار وجودة الخضروات المعروضة ، كما تفقد عدد من محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها وأسعار البيع للمواطنين والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية للحفاظ علي صحة المواطنين ، كما تفقد محطات الوقود لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات .

أوضح السكرتير العام ان الحملة التموينية المكبرة اسفرت عن ضبط عدد 1266 مخالفة بمراكز المحافظة , شملت 362 بقطاع التموين و60 مخالفة بقطاع البيئة وعدد 51 بالصحة بالإضافة الى 260 بالنظافة وفى قطاع الإشغالات 433 مخالفة و100 مخالفة لمحلات بدون ترخيص.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بان حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر ، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.