/667294/وزير-الرياضة-يطمئن-علي-استعدادات-بعثة-الأهلي-لمباراة-السوبر-الإفريقي-أمام-الرجاء

أجري أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً مع بعثة النادي الأهلي التي يترأسها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ، لمتابعة أحوال البعثة المتواجدة بقطر منذ الجمعة الماضية استعداداً لمباراة السوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض فريق النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية بعد غد الأربعاء الموافق ٢٢ ديسمبر الجاري على استاد أحمد بن علي بنادي الريان بقطر.

اطمأن أشرف صبحي علي استعدادات بعثة الأهلي، وكافة الترتيبات المتعلقة بالأمور التنظيمية واللوجستية والأماكن المخصصة لتدريب الفريق ، وحالة التركيز السائدة بين اللاعبين استعداداً لمباراة السوبر الإفريقي التي ينتظرها الجميع.

أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بالتوفيق في المباراة، وتقديم أداء مميز، وإحراز الفوز، وإضافة بطولة وإنجاز جديد لكرة القدم المصرية، وإسعاد جميع الجماهير المترقبة لفوز النادي الأهلي في المباراة.

وضمت قائمة الفريق 30 لاعبًا من بينهم اللاعبون الدوليون الموجودون في قطر للمشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.