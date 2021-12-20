/667334/موعد-مباراة-الزمالك-والمقاولن-العرب-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب غداً الثلاثاء، في الساعةة الثامنة مساء، في لقاء الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الزمالك لقاء الغد امام المقاولون، وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، من أصل 6 مباريات، والتي نجح فيها الزمالك من تحقيق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراة، والخسارة أمام الأهلي.

عودة غائبي الزمالك أمام المقاولون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور رزاق سيسية لأول مرة منذ عودته للزمالك بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت عودة بن شرقي وأوناجم، بالإضافة إلى غياب الونش وأحمد فتوح وسيف الجزيري لإراحتهم بعد المشاركة بكأس العرب.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.

قائمة المنتخب المصري المبدئية لأمم أفريقيا

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي