الشرقية للدخان يحصد أول نقاطه أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مصر المقاصة والشرقية للدخان، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يظل فريق الشرقية للدخان في قاع ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد نقطة واحده تحصل عليها الفريق أمام المقاصة اليوم، بعد مرور سبع جولات في بطولة الدوري دون أس انتصار حتى الآن.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، من أصل 7 مباريات، في بطولة الدوري.

نتيجة المصري والمقاصة

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عريض لفيوتشر، وبهذا الأنتصار يرتفع رصيدهم للنقطة رقم 7 في الركزالرابع، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون أهداف