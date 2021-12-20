سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الاتحاد 4/4 في مباراة مثيرة بالدوري المصري

/667336/سيراميكا-كليوباترا-يتعادل-مع-الاتحاد-44-في-مباراة-مثيرة-بالدوري-المصري

أنتهت مباراة الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل بنتيجة 4/4، على ملعب "الاسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، وأضاع كلاهما عدة فرص خطيرة، بجانب الأداء المميز الذي قدموه اللاعبين في الخط الهجومي بالفريقين، وإحراز أهداف رائعة.

وأحرز أهداف الاتحاد كلاً من محمد عبد السلام في الدقيقة 13، وكريم الديب هدفين في الدقائق 15 و33، ومابولولو سجل الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

بينما أحرز أهداف سيراميكا شادي حسين هدفين في الدقائق 14 و37، ومحمد إبراهيم في الدقيقة 67، وقبل نهاية اللقاء في الدقائق الأخيرة يتعادل إفانز منساه، ليعطي تتعادل صعب وهام لفريقه بعدما تأخر في العديد من مجريات اللقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة رقم 9 في المركز التاسع، وبنفس الرصيد يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السابع.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني.

خط الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط دفاع: صبري رحيل، محمد عبدالسلام، نادر رمضان، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، خالد الغندور

خط الهجوم: كريم الديب، مابولولو، بنجامين

مصري البورسعيد يحقق الفوز على فاركو بهدف دون رد

أنتهت أحداث مباراة فاركو وفريق المصري البورسعيد، بنتيجة هدف دون رد للفريق البورسعيد، والذي إقيم علي ستاد برج العرب بالسكندرية.

واحرز أحمد حمودي لاعب المصري في الدقيقة الـ37، بعد عرضية النيجيري أوستين أموتو من جهة اليسار قابلها اللاعب مباشرة على يمين الحارس محمد صبحي داخل الشباك