/667338/رئيس-رابطة-الأندية-عن-صندوق-قدامى-الرياضيين-نستهدف-توفير-حياة-كريمة-لهم

قال أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية، إنه تقدم بقانون لإنشاء صندوق لرعاية قدامى الرياضيين، وفقا لرؤية حزب مستقبل وطن، لافتًا إلى أن المجلس وافق عليه وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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وأضاف دياب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "كبار الرياضيين يتعرضون لمشكلات صحية كبيرة وتكون التحركات فردية من أجل انقاذهم وبالتالي فإنهم وأسرهم يستحقون حياة كريمة بسبب ما قدموه للدولة المصرية".

وتابع: "

دور وزارة الشباب والرياضة في انشاء صندوق قدامى الرياضيين

وأكد، أن لوزارة الشباب والرياضة دور كبير في إنشاء الصندوق، وكانت متعاونة في استقبال اقتراح اليوم، معربا عن تمنيه بأن يكون تشريعا فاعلا ويستفيد منه أكبر قدر من اللاعبين وأسرهم، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صرح في وقت سابق، بأن الدولة المصرية ستدعم قدامى اللاعبين، وستسعى في ذلك إلى الحصول على كيان داعم لهم، إذ تدعم الوزارة هذا الملف بحوالي 6 ملايين جنيه سنويا على شكل معاشات وعلاج، ويستفيد منها أكثر من 970 فرد.