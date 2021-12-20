«توقفوا عن تناول أدوية الحساسية».. الدكتور هاني الناظر يوجه نصائح هامة لمرضى الحساسية

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دوت الخليج

الدكتور هاني الناظر يوجه نصائح هامة لمرضى الحساسية

وقال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" الأخبار الحلوة، الحمدلله من خلال متابعتي لخرائط الطقس العالمية منذ قليل، يمكن القول أن النهاردة كان آخر أيام التقلبات الجوية السيئة".

هاني الناظر يحث المواطنين التوقف تناول أدوية الحساسية

وتابع الدكتور هاني الناظر، حديثه قائلًا:" اعتبارًا من غد الثلاثاء والأربعاء يبدأ الجو فى التحسن والاستقرار وانعدام فرصة الرياح المتربة ويصبح الجو شتوي مصري جميل ومتوقع أن يستمر مستقرًا حتى آخر ديسمبر بمشيئة الله، وعليه يمكن لمرضى الحساسية بأشكالها اعتبارًا من مساء الغد الثلاثاء التوقف عن تناول أدوية الحساسية التى ذكرتها من قبل".

واستكمل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، حديثه قائلًا:" يمكن لمصابي أمراض الحساسية أعتبارًا من مساء الغد التوقف عن تناول أدوية الحساسية التى ذكرتها من قبل، ومن ناحية أخرى يمكن لحضراتكم قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة هذا الاسبوع والذى يليه.