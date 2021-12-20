/667341/تطعيم-وتوزيع-بطاطين-على-الأسر-البسطاء-أبرز-فعاليات-مستقبل-وطن-بالمحافظات-اليوم-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الاثنين، سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتنظيم ندوة تثقيفية للطلاب عن الولاء والانتماء للوطن، وتنظيم دورة تدريبية مجانية بعنوان " التسويق السياحي والفندقي"، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وتلقي جرعات لقاحات فيروس كورونا داخل القري والمنازل لكبار السن، وتبرع بمقاعد لمدرسة لاستيعاب كثافة الفصول، ويأتي ذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.

وجاءت البداية من محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب، ندوة تثقيفية عن الولاء والانتماء للوطن بمركز الداخلة في مقر مدرسة قرية "الهنداو" الإعدادية، وتضمنت الندوة توعية الحاضرين بمفهوم الانتماء الوطني، كأحد المفاهيم العالمية، والمهمة في عالمنا المعاصر والذي أصبح من المصطلحات المكررة في وسائل الإعلام والمحاضرات والندوات، كما تناولت الندوة، مقتضيات المواطنة الصالحة المستنيرة، ومن أهمها الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع، وواجب الشباب المحب لوطنه في الالتزام بوحدة الصف والحفاظ على مكتسبات الوطن والبعد عن الأفكار الهدامة.

وفي محافظة الشرقية، شهد انطلاق مارثون "أوائل الطلبة" في يومه الثاني عشر والتي ينظمها الحزب بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث ظهر تنافس قوي بين الطلاب في مراكز المحافظة بلبيس والعاشر من رمضان، وكفر صقر، وأبو حماد، وأبو كبير، والإبراهيمية، وتصفية بين الفرق، وتكريم الطلاب الفائزين.

وفي محافظة الجيزة، كثفت أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بكافة مراكز وأقسام المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وكذلك تم مواصلة الحملة الخاصة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بمنطقة الهرم ومدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر ومنطقة ابني بيتك وأكتوبر الجديدة، بالتعاون مع نائبى الدائرة عن الحزب، والدفع بسيارات متنقلة تسهيلا وتخفيف عن المواطنين، وذلك فضلًا عن استمرار فاعليات مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تمهيدًا لبدء التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة.

وفي محافظة القاهرة، تبرعت أمانة الحزب فى مدينة بدر، بخمس سيارات محملة بديسكات لمعهد بدر الأزهرى الإبتدائى العادى فى "حى النزهة" الأول سابقاً، ومعهد بدر الإعدادى والثانوى النموذجى بنين بجوار قسم الشرطة فى "حى الفردوس" الثالث سابقاً ووصلت تكلفتها أكثر من 50 ألف جنيه بالجهود الذاتية لأعضاء الحزب بالمدينة وكمرحلة أولى للمساهمة فى حل مشكلات الديسكات بمدارس المدينة.

أما في محافظة الدقهلية، دشنت أمانة الحزب، مسابقة أوائل الطلاب للشهادات الثلاث بالتنسيق والتعاون ووزارة التربية والتعليم، وتم تنفيذ المسابقة في مركز السنبلاوين، على مستوى 120 مدرسة بالمرحلة الابتدائية، وفاز بها مدرسه طلبه صقر بالحصاينة، وعدد 60 مدرسة بالمرحلة الإعدادية وفاز بها مدرسة برقين الإعدادية، وعدد 20 مدرسة ثانوي عام وفاز بها مدرسة ميت غراب وشبراهور الثانوية.

وفي محافظة السويس، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، استكمال مسابقة أوائل الطلبة، بمدرسة الجمهورية الابتدائية لمنافسات مدراس إدارة شمال السويس التعليمية، وفازت اليوم مدرسة السلام للتعليم الأساسي، ومدرسة يوسف السباعي الابتدائية وشهد توزيع شهادات التقدير، وتم تكريم مشرفي المدارس المشاركة، كما شهدت إدارة الجناين التعليمية الفعاليات والتصفيات النهائية في ختام المرحلة الثانوية، حيث تمت المنافسة بين مدرستي أبو حامد الغزالي وطلعت حرب الثانوية بمقر مدرسة أبو حامد الغزالي.

أما في محافظة الإسماعيلية، نظمت أمانة الحزب، قافلة بيطرية بمركز ومدينة أبو صوير بمنطقة العنتبلي، حيث قدمت القافلة كثير من الخدمات البيطرية المطلوبة بالمنطقة مثل تجريع الماشية ضد الطفيليات علاج حالات العقم لدي الابقار والجاموس والاغنام واجراء اختبارات الحمل بالسونار عليهم وتم صرف واستخدام الادوية بالمجان.

كما أجريت اليوم منافسة مسابقة أوائل الطلبة بين مركز القنطرة، وغرب بقطاع شمال بمدرسة يسري الشعراوي الثانوية بنات بين مدارس المرحلة الابتدائية علي مستوي مدينة القنطرة غرب وشارك اليوم 4 مدراس، وفي قطاع جنوب مركز القنطرة شارك 4 مدراس.

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة شبرا الخيمة غرب لقاء جماهيري بأحد دار المناسبات، في إطار المشاركة المجتمعية بين الحزب والمواطنين للنهوض بمناطق الحي المختلفة، وذلك من أجل بحث المشاكل التي تواجههم طرح الحلول اللازمة لها.

كما تعاونت أمانة مركز العبور بالحزب، مع مديرية الصحة بالقليوبية، في المبادرة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة بالمدينة ضمن خطة المبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب

وفى محافظة جنوب سيناء، أقيمت أمانة الحزب، مسابقة اوائل الطلبة بإدارة طور سيناء التعليمية وذلك برعاية حزب مستقبل وطن لأمانة مدينة طور سيناء، حيث تم تقسيم المدارس وعددها 17 مدرسة إلى مجموعتين: مجموعة بقاعة مدرسة المروة بحي الطور الجديدة ومجموعة بقاعة مدرسة طه حسين. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مدرسة الزعيم السادات الابتدائية من مجموعة قاعة مدرسة طه حسين ومدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية من مجموعة قاعة مدرسة المروة وسيلتقي الفائزان غدا للتصفية النهائية بقاعة مدرسة طه حسين الابتدائية. كما كرمت أمانة أبوزنيمة بالحزب، أوائل الطلبة من المشتركين في المسابقة، وتضمن الاحتفال توزيع شهادات التقدير والجوائز العينية، والمكافات للطلاب من المدراس الحاصلة علي المركزين الأول والثاني، في جميع المراحل الدراسية الابتدائي والاعدادي والثانوي.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة للتوعية في مجال السلامة البحرية تحت عنوان "السلامة البحرية على متن السفن"، بمقر الحزب بمدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للعلوم البحرية بالغردقة، وتعمل الأكاديمية على تنظيم دورات تسهم في رفع مستوى كفاءة العاملين بالقرى والفنادق السياحة للوصول إلى الاحترافية، والحد من العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تدريب العاملين على أسس ومقاييس دولية بحيث يتم تحديد فترة التدريب طبقًا لكل تخصص على أن يتم منح المتدرب شهادة دولية معتمدة. فيما دشنت أمانة الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت فى مصر، بقاعة الهضبة بمدينة الغردقة للمرحلة الابتدائية، وشارك فى المسابقة 30 مدرسة بحضور 300 طالب وطالبة للمنافسة على المركز الأول والثاني على مستوى مدينة الغردقة.

وانتقالا إلى محافظات الصعيد، في محافظة أسيوط، أنهت أمانة ثان أسيوط بالحزب، المرحلة الأولى لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية وسلمت شهادات التقدير والجوائز للطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى أمانة ثان أسيوط بإدارة أسيوط التعليمية حيث حصل على المركز الأول في المرحلة الابتدائية طلاب مدرسة دار الأقصى احدى مدارس مجمع 30 يونيو وحصل على المركز الأول في المرحلة الاعدادية طالبات مدرسة عصمت عفيفي الإعدادية للبنات.

في محافظة الفيوم، تواصل فعالياته من خلال قوافل توزيع 100 ألف غطاء شتوي علي الأسر البسطاء والأكثر احتياجاً لمكافحة برد الشتاء، بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم توزيع غطاء الشتاء اليوم بمراكز اطسا، وبندر ثاني الفيوم. كما نظمت أمانة السياحة والأثار بالحزب في المحافظة، دورة تدريبية مجانية بعنوان "التسويق السياحي والفندقي"، بمقر أمانة، وتناولت الدورة تسليط الضوء علي مجهودات الدولة في تطوير كافة نشاطات الدولة عامة ومجال السياحة خاصة حيث إنه من أهم موارد تعزيز الدخل القومي وتحسين الخدمات المقدمة حتي تليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية والسياحية، وشارك فيه أكثر من 50 متدرب. كما أقامت أمانة مركز ابشواي نهائي مسابقة أوائل الطلبة، بين مدارس السيدة عائشة – الشهيد مصطفي أيوب – أبو دنقاش- الخالدية- أبو شنب- الطماوي- سنرو البحرية- المحمدين بالعجميين، كما شاركت أمانة مركز طامية بالحزب، في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وفي محافظة الأقصر، أعلنت أمانة المحافظة نتائج المرحلة الأولي من مسابقة أوائل الطلبة التي ينفذها الحزب، وجاءت نتائج المرحلة الاولي في المرحلة الابتدائية بمدينة ارمنت اسفرت عن فوز مدرسة الفرينسيسكان بأرمنت كما فازت عن إدارة ارمنت في المرحلة الإعدادية المدرسة الحديثة بأرمنت الوابورات.

وفي محافظة اسوان، واصلت أمانة مركز دراو بالحزب، اليوم ماراثون مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية، حيث تنافس 6 مدراس للمرحلة الابتدائية، وشهدت منافسات اليوم تميزاً علمياً لجميع المدراس المشاركة، وحصدت مدرسة الرقبة الجديدة الابتدائية المركز الأول.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.