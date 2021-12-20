/667342/مرتضى-منصور-أمير-سافر-على-حسابة-لإنهاء-أزمة-القيد-في-الفيفا-وعدم-تواجد-هاني-زادة-في-قائمتي-قضية-عقد-محمد-إبراهيم

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان من المفترض فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وإنعقاد الجمعية العمومية اليوم الأثنين على أن يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عبر فيديو عبر صفحتة الرسمية "فيسبوك" "سنقوم بنشر إعلان انتخابات الزمالك في الصحف القومية، ثم عرضها على وزارة الشباب والرياضة ثم يتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء المقبل".

وزاد "نحترم القانون وقمنا بتعديل بعض القوانين، وتم تأجيل الإعلان من مجلس الإدارة لمدة يوم واحد فقط، وأتمنى التوفيق للجميع".

وواصل "كل القرارات التي تم اخذها الإجتماع الماضي بمنع الندوات وكل الأمور الخاصة بالانتخابات، وممنوع منعاً باتا لأي مرشح، والجميع سواسية".

وتابع "كل من يقول أن مرتضى منصور مستبعد من الانتخابات فهذا أمر غير مقبول وليس لدى أي رد، ومن يريد النزول في الانتخابات لابد أن يكون عضواً في نادي الزمالك".

وأكمل "هناك من قالت النيابة العامة أن العضوية مزورة، وسيتم أخذ إجراءات قانونية ضد اي متجاوز ونحترم القانون وسوف يتم تطبيقة على الجميع".

واختتم "أمير مرتضى منصور سافر اليوم من أجل مقابلة المسئوليين في الفيفا من أجل إنهاء الأزمات الخاصة باللاعبين ووقف القيد، وأحد أسباب عدم تواجد هاني زادة في القائمة هو الأزمة الخاصة بعقد محمد إبراهيم".

مرتضى منصور يعلن تشكيل قطاع الناشئين بنادي الزمالك.. تفاصيل

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل قطاع الناشئين بشكل رسمي، وذلك بعد إعتمادها من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك.

وفيما يلي تشكيل قطاع الناشئين كالتالي:

محمد حلمي "رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك"

أحمد عبد الحليم "رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بالزمالك"

جمال عبد الحميد "رئيس لجنة الاستثمارات لقطاعات كرة القدم"

أيمن طاهر "المدير الفني لمدربي حراس المرمى بقاعات كرة القدم"

حسين عبد اللطيف "مدير قطاع الناشئين"

تامر عبد الحميد "نائب مدير قطاع الناشئين"

مجدي شلبي "مدير المدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم"

حمادة رأفت "مدير أكاديمية كرة القدم"

رسمياً.. مرتضى منصور يعلن أسماء الجهاز المعاون لكارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين كل من مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد ضمن الجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور:” إن مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، ويوفر له كل سبل النجاح.