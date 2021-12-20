/667343/مرتضى-منصور-حسين-لبيب-سرق-300-كرسي-من-مكتبي-ورفضت-القروض

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه قرر عدم تواجد هاني زادة في قائمة الانتخابات الخاصة به بسبب أزمة محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال فيديو عبر صفحتة الرسمية "فيسبوك" "نحاول حل الأزمات الخاصة بالقيد حاليا وفترة القيد موقوفة بشكل رسمي ولكن نحاول حل الأزمات الأخرى".

وواصل "رفعنا قضية على خالد بو طيب، وأمير بيسافر على حسابة، وتواصلت مع ويزر الشباب والرياضة وأرسلت له كل ما يخص المجلس السابق، والجميع له أموال من النادي".

وتابع "رفضت الحصول لعى اي قروض ونعمل على الجهود الذاتية، وسيتم رفع العضوية الخاصة بالنادي 170 ألف جنية وأتمنى التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "لدينا 200 مليون جنية بالخارج، واللجنة الماضية سرقوا الكراسي وسرقوا الدش ولسه شاري واحد أول إمبارح وسرقوا 300 كرسي".

واختتم "أشكر الجمعية العمومية على ثقتها وكل شخص داخل النادي له تقديرة الخاص، ونحترم من يحترمنا".

مرتضى منصور: أمير سافر على حسابة لإنهاء أزمة القيد في الفيفا.. وعدم تواجد هاني زادة في قائمتي قضية عقد محمد إبراهيم

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان من المفترض فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وإنعقاد الجمعية العمومية اليوم الأثنين على أن يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء.

وأضاف عبر فيديو عبر صفحتة الرسمية "فيسبوك" "سنقوم بنشر إعلان انتخابات الزمالك في الصحف القومية، ثم عرضها على وزارة الشباب والرياضة ثم يتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء المقبل".

وزاد "نحترم القانون وقمنا بتعديل بعض القوانين، وتم تأجيل الإعلان من مجلس الإدارة لمدة يوم واحد فقط، وأتمنى التوفيق للجميع".

وواصل "كل القرارات التي تم اخذها الإجتماع الماضي بمنع الندوات وكل الأمور الخاصة بالانتخابات، وممنوع منعاً باتا لأي مرشح، والجميع سواسية".

مرتضى منصور

وتابع "كل من يقول أن مرتضى منصور مستبعد من الانتخابات فهذا أمر غير مقبول وليس لدى أي رد، ومن يريد النزول في الانتخابات لابد أن يكون عضواً في نادي الزمالك".

وأكمل "هناك من قالت النيابة العامة أن العضوية مزورة، وسيتم أخذ إجراءات قانونية ضد اي متجاوز ونحترم القانون وسوف يتم تطبيقة على الجميع".

واختتم "أمير مرتضى منصور سافر اليوم من أجل مقابلة المسئوليين في الفيفا من أجل إنهاء الأزمات الخاصة باللاعبين ووقف القيد، وأحد أسباب عدم تواجد هاني زادة في القائمة هو الأزمة الخاصة بعقد محمد إبراهيم".