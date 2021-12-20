الصغرى 5 درجات وأمطار فى هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن الاعتدال الخريفى بدأ الأربعاء 22 سبتمبر، ويبلغ طوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، فيما يحدث الانقلاب الشتوى يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا "الانقلاب الشتوى" فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، وفى نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا "الانقلاب الصيفى" فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية.

موعد الشتاء

وأوضح المعهد: "عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه أبرد يوم فى السنة، لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوى وكلها أمور تدخل فى نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا يتعلق الأمر بحركة الأرض فى مدارها حول الشمس، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض فى المدار، علما بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا فى الشتاء عنها فى الصيف".

الطقس فى مصر

وقال المعهد: "بناء عليه يكون ذروة الشتاء هو أقصر نهار فى السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالى 10 ساعات فقط، فى حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض فى هذه اللحظة أطول ما يمكن".

وفى سياق متصل، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الغد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الغد

وبالنسبة للظواهر الجوية، هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة 30%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الإسكندرية 17 10

وادى النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 05

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 15

الفيوم 17 08

بنى سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 18 10

الأقصر 19 10

أسوان 19 11

ادفو 19 11

أبوسمبل 21 11

الوادى الجديد 19 09

شلاتين 23 12

أبو رماد 22 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 27 14