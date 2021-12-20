جدة - نرمين السيد - قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة أنشات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب 2017، وهى هيئة خدمية تهدف إلى تنفيذ المشروعات التنموية لخدمة أهالى الصعيد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الهيئة تنفذ مشروعات فى مجالات عديدة سواء الصناعية والاجتماعية والعمرانية والزراعية، وتحقق أهداف منها تشغيل أكبر عدد من أبناء الصعيد لتعود على المواطن بحياة كريمة. وأشار إلى أن الصعيد يواجه عدة تحديات ومنها عدم توافر فرص عمل، وهجرة أصحاب الحرف للمحافظات الأخرى، والفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة تنمية الصعيد لـ مساء dmc: هدفنا خدمة الأهالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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