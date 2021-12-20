المفتى لـ مساء dmc: لا يجب أن يطلب الزوج أو الزوجة الطلاق إلا فى حالة واحدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الدين لا يحتاج إلى كلام كثير ولكن إلى نموذج إخلاقى وحضارى وقيمى، والنبى محمد – صلى الله عليه وسلم – النموذج الأمثل الذى يجب أن نقتدى به.





وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الأوامر والنواهى تمثل 5% من نصوص القرآن الكريم، مؤكدًا أن الأسرة هى الأساس فى تكوين الطفل. وأوضح أن الطلاق قضية أمن قومى ولا بد أن النظر إليها بعناية لأنها تمس الأسرة والمجتمع، وهناك أسباب كثيرة تؤدى إلى الطلاق يجب أن تزال، مؤكدًا أن نسبة الطلاق فى السنوات الخمس الأولى كثيرة، بسبب وجود رعونة كثيرة من قبل الزوج فى استخدام كلمة الطلاق. وأشار إلى أنه لا يجب أن يطلب الزوج أو الزوجة الطلاق إلا فى حالة واحدة إذا استحالت العشرة بينهما، مؤكدًا أن مركز الإرشاد الزوجى خدمة جديدة من دار الإفتاء للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وهناك طابور من الانتظار على المركز.

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