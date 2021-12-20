رئيس أسترازينيكا: مصر ستحصل على دواء كورونا الجديد الفعال ضد أوميكرون

قال الدكتور حاتم الوردانى، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إن الشركة سابقة الزمن من أجل توفير 2,5 مليار جرعة للقاح كورونا من أجل تقديم أمل للبشرية والآن تقدم أمل جديد لبعض الفئات من المرضى الذين يعانون من نقص المناعة متمثل فى دواء جديد مبتكر بأجسام مضادة ممتد المفعول من 6 أشهر وحتى سنة.

وأضاف "الوردانى"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن الدواء حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء الأمريكية، وهيئة الدواء المصرية تجرى ابحاثها عليه من أجل طرحه داخل السوق المصرية، وتابع:" منذ 4 شهور مصر وهى تتفاوض على هذا الدواء وهى من أوائل الدول التي سيكون لديها هذا الدواء".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إلى أن جهود الدولة المصرية جبارة وغير مسبوقة من أجل توفير مختلف اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "الدواء عبارة عن حقنة ممتدة المفعول".

وأكد "الوردانى"، أن الشركة تؤيد الجرعة المعززة "الثالثة"، من أجل حماية المجتمع، لافتًا إلى أن المتحور "أوميكرون"، ليس له اعراض شديدة والتخوف الوحيد منه هو أنه سريع الانتشار، وتابع: "الأخبار الجيدة أن الدواء الجديد فعال ضد متحور أوميكرون".

من جانبه قال الإعلامى عمرو أديب، مقدم البرنامج، أن مصر وقعت عقد استيراد دواء كورونا الجديد الذى أصدرته شركة "استرازينكا"، وتابع: "أتوجه بالشكر للقائمين على هذا الاتفاق العظيم".