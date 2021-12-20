/667345/سيلفي-استثنائي-للأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-مع-طفل-إماراتي

فى تواضع جم سمح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لطفل إماراتي التقاط صورة تجمعهما عند خروجه من الأكاديمية البحرية.

دوت الخليج

ونشر السفير حسام زكي، صورة للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رفقة طفل إماراتي حيث مال أبو الغيط كثيرًا حتى يتمكن الطفل من التصوير.

صورة سيلفي للأمين العام لجامعة الدول العربية مع طفل إماراتي

وقال السفير حسام زكي، على صفحته الشخصية:" خارجين من ساحة الوصل حيث كان عرض شباب الأكاديمية البحرية، وإذا بالأمين العام لجامعة الدول العربية يستوقفه طفل صغير ويطلب أن يأخذ معه سيلفي، وهكذا وبكل ثقة وسلاسة وخفة دم، نزل الأمين العام على ركبة ونص ليتمكن من التصوير مع الشاب".

وتابع:" الطفل أثناء التصوير قام بوضع يده على كتف الأمين العام كأنهما أصدقاء من سنين، وهكذا اختصر مسافة أجيال عديدة فى لحظات".