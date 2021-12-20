/667348/الاتحاد-العام-للنقابات-الفنية-يستنكر-التصريحات-المسيئة-لفنانات-مصر

استنكر الاتحاد العام للنقابات الفنية(السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، التصريحات المسيئة لفنانى مصر، وذلك بحسب بيانه مساء الأثنين، حيث أعرب جموع فناني مصر عن استنكارهم وأسفهم ورفضهم التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لاطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة.

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وأكد الاتحاد إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر متابعة لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و (التريند ) دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين.

الاتحاد العام للنقابات الفنية يستنكر التصريحات المسيئة لفنانات مصر

وأكد أيضا بأنه سوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير.