/667349/وزير-التربية-والتعليم-أولياء-الأمور-تعدوا-الخطوط-الحمراء-بالتدخل-فى-سياسة-التعليم
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قرار الصادر بشأن تخصيص 35 درجة للمعلم لتقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي.
دوت الخليج
وزير التربية والتعليم: المعلم المصري راقي
وقال الدكتور طارق شوقي:" المعلم المصري راقي، ولابد أن تكون هناك ثقة فى المعلم مشيرًا إلى أن كافة سنوات النقل كان المعلم هو المحور الأساسي فى عمليات التقييم، مضيفًا:" نصدر موضوعات من لا شئ".
جاء حديث وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال حديثه مع برنامج «حديث القاهرة» والذى تقدمه الإعلامية كريمة معوض.
واستكمل وزير التربية والتعليم، حديثه قائلًا:" أولياء الأمور تعدوا الخطوط الحمراء بالتدخل فى سياسة التعليم".
وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حديثه قائلًا:" الطبيعي فى التقييم وجود أسئلة مقالية، وجزء من فلسفة النظام الجديد، مضيفًا:"
التدخل فى أمور تخص الامتحانات والسؤال بشأن كم أعداد الامتحانات ونوعية السؤال، كلها ظواهر حديثة تضر بالتعليم كثيرًا".
وفيما يتعلق بنظام التعليم فى فنلندا ومسارات التواصل، قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي:" فنلندا تترك حرية واسعة للمدارس، فهى تقدم مخرجات التعلم للمدارس وتتيح لكل مدرسة النظام الخاص بها".
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