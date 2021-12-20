/667350/وزير-التربية-والتعليم-يوجه-رسالة-لأولياء-الأمور-خلوا-الأولاد-يركزوا-فى-المناهج

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم:” إنه قد جرى حالة من التضخيم على الصف الرابع الابتدائي، وأخذ الأمر أكثر من حقه فى هذا الشأن، مضيفًا:” رابعة ابتدائي سنة نقل عادية جدًا”.

دوت الخليج

وزير التربية والتعليم: سنة رابعة ابتدائي عادية ولا تحتاج تضخيم من أولياء الأمور

جاء ذلك أثناء مداخلة هاتفية أجراها الإعلامي سيد علي، مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، للحديث الصف الرابع الابتدائي والمهام الأدائية التى تقيس أداء الطلاب.

دوت الخليج يرصد مداخلة وزير التربية والتعليم على قناة الحدث اليوم.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على ضرورة ترك أولياء الأمور لما يتم تداوله بشأن أسئلة الامتحانات والالتفات إلى المناهج بمختلف أنواعها بدلًا من ذلك.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على أنه لابد من ترك العادات والثقافات القديمة بشأن معرفة نظام الامتحان ووضع الأسئلة والتركيز على التعلم.

كما طمأن وزير التربية والتعليم أولياء الامور على أولادهم في تحقيق ما يتمنوه لهم، مضيفًا:” يجب على الطلاب الالتزام بالمناهج الدراسية فقط”.