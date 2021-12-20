/667346/رجال-سلة-الأهلي-يحقق-الفوز-على-الزمالك-في-دوري-السوبر

حقق رجال سلة النادي الأهلي الفوز على غريمة المحلي نادي الزمالك، بنتيجة 71 مقابل 64، في لقاء جمع بين الفريقين في دوري السوبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري سوبر رجال كرة السلة.

وحقق الأهلي فوزين وخسارة في أول ثلاث جولات بينما خسر الزمالك في المباريات الثلاثة.

وتوج رجال سلة الأهلي خلال الموسم الجاري بلقب بطولة منطقة القاهرة ولقب البطولة العربية للأندية، قبل أن يحصل على لقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

نتيجة المباراة الأولى بالنهائي

خسر رجال سلة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب بنهائي دوري المرتبط للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 83-77.

رحلة الأهلي لنهائي دوري المرتبط

يذكر أن رجال سلة الأهلي بدأ رحلته إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

واستكمل رجال سلة الأهلي مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.