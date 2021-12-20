/667347/أحمد-موسى-يحذر-كيروش-لن-نقبل-غير-بالفوز-بكأس-أمم-أفريقيا

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي على إقامتها في موعدها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد موسى في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد ببرنامج "على مسئوليتي": " معندكش حجة يا كيروش ومتقوليش بجرب اللاعيبة، والشعب المصري لن يقبل إلا بالكأس".

وأضاف: "حاليا معندناش حجة ومعانا جهاز فني محترم في كوادر محترمة زي ضياء السيد ووائل جمعة ومش هنقبل غير بالبطولة، ومش هنسمح بالحجج زي كأس العرب، ومتقولش هنجرب زي كأس العرب احنا خلاص عدينا البطولة دي".

وأكمل: "احنا ابطال أفريقيا ورايحين ناخذ البطولة لا نقبل غير بذلك، وسيكون متواجد اتحاد كرة جديد ولن يسمح بما حدث من قبل مثل كأس العرب، الجزائر كانت رايحه تفوز بالبطولة يجب أن نفعل مثلهم”.

كارولوس كيروش يعلن عن القائمة المبدئية للفراعنة لكأس أمم أفريقيا.. عودة تريزيجية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود