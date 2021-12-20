تأكيداً لـ دوت الخليج إنقلاب مرتضى منصور على هاني زادة بسبب عقد محمد إبراهيم

/667351/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-إنقلاب-مرتضى-منصور-على-هاني-زادة-بسبب-عقد-محمد-إبراهيم

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الانتخابات القادمة بالقلعة البيضاء وسر استبعاد هاني زادة من قائمته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحد أسباب عدم تواجد هاني زادة في القائمة هي الأزمة الخاصة بعقد محمد إبراهيم، فهو من قام بعمل عقد اللاعب مع ماريتمو البرتغالي".

وكشف دوت الخليج في وقتاً سابقاً سر إنقلاب مرتضى منصور على هاني زادة وإستبعاده من قائمته بسبب عقد محمد إبراهيم مع ماريتمو البرتغالي.

ويأتي عقد محمد إبراهيم مع الزمالك عندما يبيعه أو يستغنى عنه الفريق، فالنادي ملزم بدفع 2 مليون يورو للفريق البرتغالي، وهو ما طالب ماريتمو به في الوقت الحالي.

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وأضاف خلال فيديو عبر صفحتة الرسمية "فيسبوك" "نحاول حل الأزمات الخاصة بالقيد حاليا وفترة القيد موقوفة بشكل رسمي ولكن نحاول حل الأزمات الأخرى".

وواصل "رفعنا قضية على خالد بو طيب، وأمير بيسافر على حسابة، وتواصلت مع ويزر الشباب والرياضة وأرسلت له كل ما يخص المجلس السابق، والجميع له أموال من النادي".

وتابع "رفضت الحصول لعى اي قروض ونعمل على الجهود الذاتية، وسيتم رفع العضوية الخاصة بالنادي 170 ألف جنية وأتمنى التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "لدينا 200 مليون جنية بالخارج، واللجنة الماضية سرقوا الكراسي وسرقوا الدش ولسه شاري واحد أول إمبارح وسرقوا 300 كرسي".

واختتم "أشكر الجمعية العمومية على ثقتها وكل شخص داخل النادي له تقديرة الخاص، ونحترم من يحترمنا".

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب بالأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور رزاق سيسية لأول مرة منذ عودته للزمالك بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت عودة بن شرقي وأوناجم، بالإضافة إلى غياب الونش وأحمد فتوح وسيف الجزيري لإراحتهم بعد المشاركة بكأس العرب.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أيمن حفني - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد - عبد الرزاق سيسيه.

قرارات مرتضي منصور في أول إجتماعته

والجدير بالذكر أن أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات منذ عدة أيام مجلس الإداره الذي عقد اجتماع ، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.