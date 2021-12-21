المفتى لـ مساء dmc: الإيمان عمل قلبى لا يمكن أن يجبر عليه أحد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إنهم لا يريدون أن ينشغل الناس بالقضايا السطحية ولكن الوصول إلى أعماق القضايا الكبرى، مثل التنمية المستدامة فى الدولة، مؤكدًا أن الدار ستعقد العام المقبل مؤتمرا عن التنمية المستدامة.





وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن المواطنين أصبحوا اليوم على وعى وثقة فى دار الإفتاء، حيث يلجأون إليها عند السؤال عن أى مسألة. وأشار إلى أن الإنسان لا يمكن أن يجبر على الإيمان أو اعتقاد معين، وحال عمل ذلك سيكون هناك طابور من المنافقين، خصوصًا وأن الإيمان عمل قلبى لا يمكن أن يجبر عليه أحد، وآيات القرآن الكريم تدل على ذلك. ولفت إلى أن الإسلام لا يبعد العقل عن المسائل، ولكنه يعمل على إعمال العمل فى جميع المسائل.

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