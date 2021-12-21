«شطورة- النصر- الاسلامية»أوائل مسابقة حزب مستقبل وطن «امانة مركز طهطا» في سوهاج

/667327/شطورة--النصر--الاسلاميةأوائل-مسابقة-حزب-مستقبل-وطن-امانة-مركز-طهطا-في-سوهاج

أكد المحاسب سامح شحاتة، أمين حزب مستقبل وطن بمركز طهطا شمال سوهاج، أن مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب انتهت على مستوى مركز طهطا بالتعاون مع الادارة التعليمية في طهطا، على مستوى خمس مراكز قروية للمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف شحاتة أن تلك المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية، تحت اشراف رئيس حزب مستقبل وطن والمشرف العام للحزب، ويشرف عليها في سوهاج اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، وأن خالد يوسف، مدير ادارة طهطا التعليمية بذل مجهود كبير لإخراج المسابقة بشكل المطلوب الذى اشاد به الجميع.

مسابقة مستقبل وطن

وأشار شحاتة، الى ان المرحلة الابتدائية صعد فيها بالمركز الاول على مستوى الادارة مدرسة النصر الابتدائية، وكان يمثلها كل من الطالب انس احمد اسعد، ورقية احمد عبدالحفيظ، وحمزة صلاح احم، ومحمد ياسر على، وماثيو مدحت ملاك، وكان يشرف عليم من المدرسة كل من أماني محمد احمد، وسهام عبدالجواد احمد.

المدرسة الاسلامية الاعدادية للبنات

وحصلت المدرسة الاسلامية الاعدادية بنات على المركز الاول فى المرحلة الاعدادية، وكان يمثلها كل من الطالبة رنا حامد مصطفى، سارة عماد، انجي ياسر، زمن محمد، الاء السيد، واشرف عليهم كل من عنتر بدواني، مرفت نصيف.

وحصلت مدرسة شطوره الثانوية المشتركة على المركز الاول للمرحلة الثانوية، وكان يمثلها كل من الطالبة مها محسن الجرادي، الزهراء عبدالله السيد، محمود على فراج، اية عبدالحليم، علياء حسانين، محمد السيد، واشرف عليم كل من عاصم فاروق، منال شمس الدين.

مدرسة شطوره الثانوية المشتركة

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن في مركز طهطا أن نتائج المسابقة في مجلس قروى شطوره كانت فوز مدرسة شطوره الثانوية المشتركة، ومدرسة السلام الاعدادية المشتركة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنين.

وفي مجلس قروى الصوامعة، فاز كل من مدرسة الشهيد هشام جابر بكر الابتدائية، ومدرسة عباس بخيت حماد الإعدادية، وفي مجلس قروى بنجا فازت كل من مدرسة محمد عبد الجواد حسين الإعدادية، ومدرسة بنجا الابتدائية، وفي مجلس قروى الصفيحة فازت مدرسة مصطفى العمدة الابتدائية ومدرسة الصفيحة الاعدادية المشتركة، وفي مجلس قروى القاضي فازت مدرسة الحريدية القبلية الابتدائية، ومدرسة ابراهيم السكنة للتعليم الاساسي.