/667357/لا-تخافو-ولكن-احذروا--البحوث-الفلكية-تكشف-موعد-يوم-الانقلاب-الشتوي-طوله-٨٩-يوم

تحدث المعهد القومى للبحوث الفلكية حول الأحوال الجويه اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام .

دوت الخليج

وأكد المعهد أن هذا اليوم هو يوم الإنقلاب الشتوى، مفسرا ذلك بحدوث الانقلاب الشمسي الشتوي في هذا اليوم.

وعلى حسب ما ذكرته الحسابات الفلكية فأن الاعتدال الخريفى بدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله بلغ 89 يوم و 20 ساعة و 38 دقيقة، و يحدث الشتاء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوم و 23 ساعة و 35 دقيقة.

يوم الانقلاب الشتوي

وتابع المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه سوف يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .

معهد البخوث الفلكية أشار أيضا ، إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا، في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية " الانقلاب الشتوي والصيفية".

برودة الجو في هذا اليوم

وعن برودة الجو في هذا اليوم، قال المعهد، عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى انه ابرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الارض في مدارها حول الشمس.

وقال ان ذروة الشتاء يمثل اقصى ميل لمحور دوران الارض في المدار علما بان الارض تكون اقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف .