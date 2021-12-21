/667358/ننفرد-بنشر-صور-ضحايا-مذبحة-قرية-الساحل-قبلي-في-سوهاج

حصل موقع دوت الخليج على صور الـ 3ضحايا حادث قرية الساحل قبلي الذين لقوا مصرعهم على يد احد ابناء عائلتهم، وتم تطويق القرية بالكامل من قبل رجال الشرطة، والقبض على الجاني ونقل الجثث الى مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

جدير بالذكر لقى منذ قليل عامل وابنة وشقيق الاول مصرعهما بقرية الساحل قبلي، بمركز البلينا جنوب سوهاج، وتم فرض كردون أمنى على القرية ونقل الجثث الى مستشفى البلينا المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج بوجود مشاجرة نارية و3 قتلي.

انتقل على الفور كافة قيادات مديرية أمن سوهاج ومركز شرطة البلينا، لموقع الحادث بقرية الساحل قبلي، وتبين مصرع كل من " عاطف م ا" 56 عام وكان يعمل بمطار بالكويت، و" عبدالرحيم م ا" 50 عام، عامل بدولة الكويت، ونجلة الشاب" احمد ع ا"عامل، 24 عام، عامل، وتم نقل الجثث الي مستشفى البلينا المركزي

وطوقت الشرطة القرية وتم نقل الجثث الى مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط الجاني وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع خباز داخل فرن في سوهاج

سبق ولقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته اثناء العمل في مخبز بلدى بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل الجثة الي مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد بمصرع عامل اثناء العمل داخل مخبز بلدي.

أنتقل على الفور رئيس مباحث مركز جرجا، والفريق المعاون له وتبين دخول المدعو " محمود ص م ع " 30 عام ويعمل عجان بمخبز ويقيم دائرة مركز جرجا الى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة ".

وباستجواب كل من والدة المدعو" صابر م"63 عام، عامل، و"سعد ح" 56عام، عامل، صاحب المخبز، ويقيمان بذات الناحية، أفادوا بأن المذكور كان يعمل بمخبز ملك الثاني، والتف الذراع الخاص باله العجن بشال ملفوف على رقبة المتوفى مما أدى الى اختناقه ووفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات رضيه حول الرقبة وتهتك بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية .

أدى تصادم بين موتوسيكل، وسيارة ربع نقل بناحية الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج الي مصرع شاب واصابة اخر وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى جرجا العام.