أبطال العاصمة الإدارية.. يوسف عطوة: فخور بمشاركتى فى البرج الأيقونى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حكاية اليوم عن "يوسف عطوة" البالغ من العمر 26 عاما، ويقيم بمركز أطفيح فى محافظة الجيزة.

العاصمة الإدارية الجديدة

يوسف أكد حبه الشديد لعمله كـ "لحَّام فاير"، كما عبر عن فخره بمشاركته فى بناء البرج الأيقونى فى العاصمة الجديدة، والذى يعد أكبر برج فى قارة إفريقيا على الإطلاق "حاجة عظيمة إنك تحس إنك بتشارك حاجة تفخربيها أمام العالم".

وقال يوسف: "بقالى أكتر من سنة هنا فى العمل بالعاصمة الإدارية ومبسوط إنى شغال فى العاصمة اللى تعتبر جمهورية جديدة نفخر بها أمام العالم".

البرج الأيقونى

يقع البرج الأيقونى فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد الأعلى فى قارة إفريقيا، ويصل ارتفاعه نحو 400 متر، وتم تصميمه ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمى.

ويطل البرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، ويقع على مساحة 533.041 مترا مربعا، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار.