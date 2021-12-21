سارة حجى.. عالمة مصرية تحقق إنجازا عالميا فى أبحاث السرطان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - هذه المرة تأتى الدكتورة سارة حجى، العالمة المصرية فى ألمانيا، والتى فازت بجائزة أفضل بحث فى مجال السرطان بألمانيا.

الدكتورة سارة حجى، أكدت للإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هذا البحث مفيد فى عديد من المجالات العلمية، وقد فاز بمنحة لمركز فى أمريكا لاستكمال الأبحاث على بحثها بسبب النتائج التى توصلت لها.

وأضافت الدكتور سارة: "المنحة قدرها 2.7 مليون دولار"، مؤكدة أنها بذلت مجهودا كبيرا فى هذا البحث، بالإضافة إلى أن أهم وأشهر مجلة علمية على مستوى العالم قامت بنشر بحثها.

وتابعت: "لم أتخيل أن يقبل بحثى فى منحة نيتشر الأمريكية، وأحصل عليها، ولكن هذا كان بفضل مجهودى"، لافتة إلى أن البحث قائم على تأثير الهرمونات الجنسية على الأعضاء الجنسية وهذا يحدث فى أمراض الثدى.

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، بعد غد وتستمر حتى 30 ديسمبر الجارى بكليات الحرم الجامعى والمبانى الإدارية للجامعة، بالتعاون مع المعهد القومى للأورام وكلية طب قصر العينى والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان.

وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية من هذا المرض ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعى، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر.

وأوضح أن حملة التوعية بسرطان الثدى تستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبى عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدى والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التى تخدم المجتمع فى مختلف القطاعات فى إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية، لبناء الجمهورية الجديدة.