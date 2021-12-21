طاقة الشيوخ تناقش اقتراح نائب التنسيقية لتفعيل اختصاصات المجلس الأعلي للطاقة..اليوم

/667316/طاقة-الشيوخ-تناقش-اقتراح-نائب-التنسيقية-لتفعيل-اختصاصات-المجلس-الأعلي-للطاقةاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها لمنلقشة عد من الاقتراحات القدمة من النواب، حيث تناقش لجةت البيئة والطاقة برئاسة النائبة عادل عياد اقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل اختصاصات المجلس الأعلي للطاقة بما يخدم التخطيط الأمثل لحاجة مصر من الطاقة فى المستقبل المتوسط والبعيد المدي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الطاقة بالشيوخ غدا

المجلس الأعلي للطاقة

هذا ورفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسات حتى 2يناير المقبل، وذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي دات خلال الجلسة العامة اليوم، ورد الوزيرة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

من جانبه أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعد المجلس بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ، وعلى قدر الأزمة.

وأشار عياد، إلى أنه سيتم الاستعانة بوزيرة البيئة وكافة الوزارات المعنية أثناء المناقشات من أجل إعداد تقرير جيد في هذا الشأن الذي يمثل أزمة كبيرة.

من جهته دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء لتقديم أي درسة قاموا بها في هذا الشأن إلى لجنة الطاقة والبيئة لتضمينها في المناقشات.