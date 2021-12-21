انقطاع المياه عن 14 منطقة كبرى فى القاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، إن انقطاع المياه سيكون اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الأربعاء، وحتى الساعة العاشرة مساء اليوم نفسه.

وكشفت الشركة أن انقطاع المياه يأتى، نظراً لقيامها بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد، بشارع مسطرد القديم.

ولفتت إلى أن انقطاع المياه سيشمل مناطق: "عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف التابعة مدينة نصر – الامداد والتموين – مساكن رامو".

وأهابت شركة المياه والصرف الصحى بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

انقطاع المياه فى القاهرة

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة قد أعلنت أنه سيتم تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر 800 مم، الخميس الماضى، بشارع حسين كامل، بناء على طلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكشفت الشركة، فى بيان لها، عن أنه سيترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق "أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة – مجمع الجلاء – قاعدة ألماظة الجوية – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب – ميدان تريومف – ميدان الاسماعيلية – ميدان سفير – منطقة مساكن ألماظة"، اليوم الخميس.

قطع المياه

وأشارت إلى أن انقطاع المياه سيكون من الساعة الـ 10 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى العاصمة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.