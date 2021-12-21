10 علامات تدل على الإصابة بالأنيميا..تعرف عليها

/667337/10-علامات-تدل-على-الإصابة-بالأنيمياتعرف-عليها

تعتبر الأنيميا هي حالة مرضية يفتقر فيها الإنسان إلى نسبة الحديد في الدم، وتظهر أعراض الأنيميا عندما لا يحتوي الجسم على خلايا الدم الحمراء الكافية لحمل المقدار الملائم من الأكسيجين لأنسجة الجسم، مما يسبب العديد من المشكلات الصحية.

تعرف على أعراض الإصابة بالأنيميا ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري أهم أعراض الأنيميا، حيث يتعلق ظهور الانيميا بنسبة درجة فقر الدّم لديهم والتي قد يعانون منها وسنعرض أهم أعراض الانيميا في السطور التالية. وحثت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» الموطنين على الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، مشيرة إلى إمكانية الكشف والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم. ويتم الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم من خلال إجراء مسح طبي للأطفال، وقياس الطول والوزن، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وذلك للكشف عن أمراض سوء التغذية والتي قد تواجه الطلاب في المرحلة الإبتدائية وتقديم العلاج لهم بالمجان. أعراض الأنيميا 1- عدم انتظام ضربات القلب 2- شحوب الجلد أو اصفراره 3- الدوخة أو الإرهاق 4- ضيق شديد في التنفس 5- تشققات حول الفم 6- صداع مستمر 7- صعوبة في التركيز 8- برودة في القدمين واليدين 9- التنفس السريع وزيادة العطش 10- تورم في اللسان وتقرح

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