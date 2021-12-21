/667330/أسعار-الخضروات-والفاكهة-فى-الأسواق-البطاطس-بـ-8-جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، اليوم الثلاثاء، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، وما إذا كانت حالة الطقس الجوية قد أثرت على الإقبال.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق انخفاضًا بنسبة تتراوح ما بين 20 أو 25%نتيجة توافر كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.

وجرى تحذيرات من قبل شعبة الخضروات والفاكهة بشأن الابتعاد عن شراء كميات كبيرة خلال الفترة الحالية، حتى لا يتعرض السوق إلى حالة من الارتفاع الكبير خلال الفترة المقبلة.

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

ورصد موقع دوت الخليج، صباح اليوم، أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق والذى شهد حالة استقرار نسبية حيث أن سعر كيلو الطماطم قد وصل إلى 3.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات كحد أقصى.

وبالنسبة إلى أسعار الفواكهة فقد وصلت إلى أن كيلو الجوافة قد وصل لـ 12 جنيها للكيلو ،والبطيخة 50 جنيها للواحدة ،الموز البلدي 10 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 15 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،الأفوكادو 30 جنيها..