حالة الطقس.. الأرصاد: استمرار تكاثر السحب والأمطار على 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية "السلوم - مطروح – الإسكندرية - سيدى عبدالرحمن – بورسعيد"، ما يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".

حالة الطقس اليوم

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غدا الثلاثاء 21 ديسمبر، هو يوم الانقلاب الشتوى، حيث يحدث الانقلاب الشمسى الشتوى فى هذا اليوم، ويميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدى عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن الاعتدال الخريفى بدأ الأربعاء 22 سبتمبر، ويبلغ طوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، فيما يحدث الانقلاب الشتوى يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.

الانقلاب الشتوى 2021

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا "الانقلاب الشتوى" فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، وفى نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا "الانقلاب الصيفى" فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية.

وأوضح المعهد: "عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه أبرد يوم فى السنة، لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوى وكلها أمور تدخل فى نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا يتعلق الأمر بحركة الأرض فى مدارها حول الشمس، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض فى المدار، علما بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا فى الشتاء عنها فى الصيف".