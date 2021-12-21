طقس اليوم.. استمرار برودة الجو وأمطار على عدة مناطق.. القاهرة 18

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. الطقس اليوم وكشفت الأرصاد عن وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 16 08 الإسكندرية 17 10 وادى النطرون 17 11 طنطا 17 10 شبين الكوم 18 10 دمنهور 17 10 بلطيم 17 11 مطروح 17 10 السلوم 16 11 سيوة 16 05 بورسعيد 18 10 دمياط 18 11 الزقازيق 17 10 المنصورة 17 11 الإسماعيلية 18 11 السويس 18 12 العريش 19 12 رفح 19 12 رأس سدر 18 13 نخل 17 07 نويبع 19 17 طابا 18 12 كاترين 12 05 الطور 19 14 شرم الشيخ 21 13 الغردقة 21 13 مرسى علم 22 15 الفيوم 17 08 بنى سويف 17 08 المنيا 18 07 أسيوط 18 06 سوهاج 19 07 قنا 18 10 الأقصر 19 10 أسوان 19 11 ادفو 19 11 أبوسمبل 21 11 الوادى الجديد 19 09 شلاتين 23 12 حلايب 23 13

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